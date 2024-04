Assembleia aprova doação de Acquario à União para construção do novo campus da UFC

o campus no Acquario custará R$ 60 milhões, entre adaptação de estrutura e ampliação de obras para a construção do Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN)

Centro de disputa entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza no ano passado, o então Acquario Ceará avançou mais um etapa para ser transformado em sede do Laboratório de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará (Labomar-UFC). A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou nesta quarta, 3, a doação do terreno e da estrutura para a União.

O Projeto de Lei de n° 21/24 (leia na íntegra) autorizou o Poder Executivo a ceder à Universidade Federal do Ceará as “edificações, benfeitorias e as acessões construídas no imóvel”.

A discussão em torno da estrutura foi ampliada em março do ano passado, quando o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), aumentou o clima de tensão entre o prefeito José Sarto (PDT) e o governador Elmano de Freitas (PT). Na ocasião, o vice-prefeito cobrou o Governo do Estado pelas obras do Acquario, Ponte dos Ingleses e Edifício São Pedro, todos localizados nas imediações da Praia de Iracema, um dos cartões postais da Capital cearense.