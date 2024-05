Deputada cearense Dayany propõe título de cidadão brasileiro a Elon Musk

A deputada federal cearense Dayany Bittencourt (União) enviou um projeto para conceder ao bilionário Elon Musk o título de cidadão honorário do Brasil. De acordo com a justificativa, está as recentes ações do empresário em benefício da população brasileira, incluindo a "melhoria da democracia" e "liberdade de expressão".

Dayany, que é casada com o pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União), também citou no texto as "contribuições sociais e humanitárias" de Elon Musk, citando como exemplo a ajuda feita por ele ao povo do Rio Grande do Sul. O CEO do X, antigo Twitter, doou mil terminais da Starklink, antenas de internet.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Em reconhecimento às suas recentes ações em benefício da população brasileira em diversas áreas, incluindo a melhoria da democracia, a promoção da liberdade de expressão, bem como suas contribuições sociais e humanitárias, exemplificado pelo envio à população do Rio Grande do Sul após histórica enchente", diz um trecho.