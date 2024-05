Em ato com Bolsonaro, deputado discursa em inglês 'porque Elon Musk está olhando'

O deputado bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO) participou do ato em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo, 21, e fez parte do discurso em inglês porque "o Elon Musk está olhando".

This is a message to the world. @elonmusk you were remembered in Brazil today as thousands took to the streets to fight for freedom and democracy pic.twitter.com/X5JWD2R9cS