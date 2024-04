Moraes inclui Elon Musk como investigado no inquérito das fake news

Ministro fixou multa diária de R$ 100 mil à plataforma e a cada perfil que descumprir as determinações do STF e do TSE

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, na noite deste domingo,7, a inclusão do bilionário Elon Musk, dono da rede social X (antigo Twitter), como investigado no inquérito já existente das milícias digitais, ou seja, o inquérito das fakes news.

O ministro ordenou ainda que a plataforma X não desobedeça nenhuma ordem judicial já proferida pelo STF ou pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e fixou multa diária de R$ 100 mil à plataforma e a cada perfil que descumprir as determinações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em trecho de sua sentença de sete páginas, Alexandre ressaltou ser “inaceitável” que qualquer representante de provedores de redes sociais “desconheçam a instrumentalização criminosa que vem sendo realizada pelas denominadas milícias digitais, na divulgação, propagação, organização e ampliação de inúmeras práticas ilícitas nas redes sociais, especialmente no gravíssimo atentado ao Estado Democrático de Direito e na tentativa de destruição do STF, Congresso Nacional e Palácio do Planalto, ou seja, da própria República brasileira”.