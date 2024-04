Bolsonaro diz que Elon Musk é um 'símbolo' e que agora direita tem apoio fora do Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro fez um discurso em apoio ao empresário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), neste domingo, 7. Musk atacou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e acusou o magistrado de censura, ameaçando descumprir decisões da Justiça brasileira.

"Agora, nós temos um apoio de fora do Brasil muito forte. Esse assunto está palpitando fora do Brasil, parece que a salvação nossa, a democracia, está ameaçada. Todo mundo sabe isso aí. A nossa liberdade de expressão nem se fala", afirmou Bolsonaro durante transmissão nas redes sociais ao lado de dois filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), e do deputado Mario Frias (PL-SP).

Bolsonaro defendeu uma avaliação do PL, seu partido, de uma ação "para que nossa liberdade de expressão seja garantida". O ex-presidente elogiou Elon Musk, que promove uma cruzada virtual contra o ministro Alexandre de Moraes. "Elon Musk é um símbolo", disse Bolsonaro. Ele disse esperar que o Brasil "volte à normalidade" com a iniciativa do dono do X.