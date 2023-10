Telemedicina em Fortaleza: população poderá realizar consultas on-line em nutrição e psicologia

A primeira fase do projeto de telemedicina em Fortaleza iniciou entre os médicos da rede municipal. Caso o profissional buscasse a opinião de um segundo especialista, essa consulta era realizada de forma virtual. A iniciativa busca diminuir a fila de algumas especialidades e, de acordo com a Prefeitura, cerca de duas mil consultas foram realizadas.

A população de Fortaleza poderá agendar e realizar consultas on-line nas áreas de nutrição e psicologia. A ação faz parte do projeto Telemedicina na Capital , promovido pela Prefeitura, o lançamento da nova iniciativa foi realizado nesta sexta-feira, 6, durante a reinauguração do posto de saúde Flávio Marcílio , no bairro Mucuripe.

Nessa nova etapa, a modalidade de atendimento pode ser utilizada de forma direta entre o paciente e o médico nas áreas de nutrição e psicologia.

Segundo o secretário municipal de Saúde Galeno Tramaturgo, o paciente deve agendar pelo aplicativo Mais Saúde e a consulta poderá ser feita pelo celular ou computador.

“Isso é um avanço muito grande, diminuindo o gargalo que essas demandas exigem no sistema de saúde do país como um todo. Você pode, da sua casa, fazer a consulta com o nutricionista [...] Eu considero um avanço. porque agiliza, facilita o acesso e evita gastos, evita perda de tempo”, explicou.

O secretario também destaca a importância da população utilizar o aplicativo, que também possibilita o acesso a informações sobre vacinas, medicamentos e resultados de exames.

Para quem não tem acesso à internet, o agendamento e a consulta on-line também podem ser realizados nos postos de saúde. A coordenadora das Redes de Atenção Primária e Psicossocial de Fortaleza, Luciana Aragão, explica que, no momento, há pontos de apoio em duas unidades da Capital, mas que o serviço será ampliado.



“Estamos com dois [posto] com internet e conectividade. Estamos ampliando a cada semana mais dois e a ideia é chegar nos 118 postos. Nesse momento, a gente começa com dois e vai chegar até seis, que é um por cada regional”, detalhou.