MPCE recomenda que Prefeitura de Juazeiro do Norte implante Serviço de Família Acolhedora

O Ministério Público do Ceará (MPCE) emitiu uma recomendação à prefeitura de Juazeiro do Norte após constatar a superlotação no serviço de acolhimento institucional destinado a crianças e adolescentes. Conforme o órgão, 28 crianças e adolescentes estão sob a tutela do município, número acima da capacidade máxima, que é de 20 acolhidos, o que tem prejudicado a qualidade do serviço.

A recomendação estabelece um prazo máximo de 30 dias para que a prefeitura institua o Serviço de Família Acolhedora, direcionado a esse público em situação de violação de direitos e risco pessoal e social.

“O município precisa trabalhar políticas públicas alternativas e até prioritárias, como é o caso da Família Acolhedora, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Diante desse cenário, o MP encaminhou essa recomendação ao município, solicitando que ele encaminhe projetos de lei à câmara, promova estudos de impacto financeiro e social, para que seja implantado o serviço”, afirma o promotor de Justiça Flávio Côrte, responsável pelo documento de recomendação.