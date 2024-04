Deputados criticam Ciro após ataque a Janaína: "Ódio a Camilo o leva para o lixo da história"

CIRO Gomes, Roberto Cláudio, José Sarto se reuniram com lideranças do PDT e aliados Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO

A fala machista do ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT), que insultou a senadora Janaína Farias (PT-CE), foi citada por deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) em sessão plenária desta terça-feira, 9. Em defesa da correligionária, o deputado estadual De Assis Diniz (PT) prestou solidariedade à Janaína, que, segundo ele, foi vítima de misoginia por parte de Ciro Gomes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Até que ponto esse senhor pode ir para diminuir o papel de uma senadora, comparando-a a um animal. Por isso, nossa mais ampla solidariedade. Não podemos tolerar ou permitir ouvir e assistir a essas atrocidades", iniciou.

O parlamentar mencionou que não ficará em silêncio diante das ofensas e que estas refletem a inveja que Ciro tem de Camilo. “Porque não se submeteu à ordem do coronel na eleição passada, Camilo virou o Satanás. Camilo cumpre um papel histórico que recebeu do Cid, é o maior homem público da história do Ceará. E o Elmano caminha para fazer mais do que fez Cid e Camilo” seguiu. “O Ciro é um homem culto, mas o ódio que ele tem demonstrado por Camilo Santana o leva para o lixo da história. Faz com que mais uma vez ele passe dos limites. Desta vez atacando a honra de uma mulher nas questões particulares”, finalizou.

Além de De Assis, outros parlamentares se solidarizaram com Janaína. O deputado Missias Dias (PT) destacou que a violência política contra as mulheres tem de ser enfrentada a todo momento. No mesmo viés, o deputado Jeová Mota (PDT) acrescentou às palavras de De Assis, o “trabalho gigante” da senadora no Estado, que, nos dias atuais, representa todas as mulheres cearenses. Diferentemente de Jeová, o deputado Antônio Henrique (PDT) argumentou que as falas de Ciro sobre Janaína faziam referência à representatividade do Estado do Ceará no Senado Federal. “Ele citou o caso do próprio irmão Cid Gomes, de Virgílio Távora, Tasso Jereissati, falou de Mauro Benevides, Patrícia Saboya e Lúcio Alcantara”, explicou. Henrique esteve com Ciro no momento em que o ex-governador concedeu entrevista à imprensa. Na ocasião, segundo o deputado, o ex-governador foi questionado por jornalistas sobre a atuação de Janaína, que assumiu recentemente uma cadeira no Senado. Com base nisso, o ex-presidenciável relembrou que aquela Casa já contou com membros que representavam o povo cearense, e foi neste momento que Ciro citou os nomes. Os deputados Claudio Pinho (PDT), Sargento Reginauro (União) e Queiroz Filho (PDT) reforçaram que Ciro deve comparecer à Assembleia Legislativa para esclarecer as declarações proferidas.