Bancada feminina do Senado pede voto de repúdio à ataque de Ciro contra Janaína

Ex-presidenciável e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) Crédito: AURÉLIO ALVES

A Bancada Feminina do Senado Federal solicitou um voto de repúdio contra o ex-presidenciável e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), por falas contra a senadora cearense Janaína Farias (PT), recém-empossada. O documento foi assinado por 14 senadoras e foi entregue nesta segunda-feira, 8, ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD). Elas argumentam que as falas de Ciro violam os princípios de respeito e dignidade e configuram-se em violência política de gênero. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Tal atitude viola os princípios de respeito e dignidade que deveriam manter as relações humanas e profissionais, assim como constitui uma clara manifestação de violência política de gênero. Esses ataques são repugnantes e absolutamente inaceitáveis, refletindo uma postura pessoal de desvalorização das mulheres e uma resistência preocupante à participação feminina em espaços de poder e decisão", diz trecho do documento.



Leia mais Ciro Gomes sobre eleição em Sobral: "Não vou contra meus irmãos"

Ciro Gomes diz que Camilo Santana está "destruindo o PT" Sobre o assunto Ciro Gomes sobre eleição em Sobral: "Não vou contra meus irmãos"

Ciro Gomes diz que Camilo Santana está "destruindo o PT" Ataques de Ciro Em entrevista na última semana, Ciro criticou o fato da parlamentar estar assumindo uma cadeira no Senado Federal, questionando a capacidade dela estar no cargo. Chegou a dizer que Janaína é "assessora para assuntos de cama" do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). “Ela só fez serviço particular do Camilo, e serviço particular, assim, é o harém, são os eunucos, são as meninas do entorno. Ela sempre foi encarregada desse serviço”, chegou a dizer Ciro Gomes. Em outro momento da entrevista, Ciro Gomes comparou o fato de a senadora estar assumindo a cadeira com a história que fala sobre o ex-imperador romano Caio Cesár, ou Calígula, nomeando o seu cavalo como cônsul. “Esse cara (Calígula) estava tão poderoso que para humilhar o Senado nomeou o próprio cavalo. Mal comparando eu pergunto, com todo respeito: qual é a obra, a realização, o preparo, que Janaína tem para ser senadora da República?”. PT repudiou falas de Ciro Gomes A direção estadual cearense do PT emitiu uma nota de repúdio contra as falas classificadas como "repugnantes e inaceitáveis". O texto afirma que Ciro "não aceita a igualdade na política" e "muito menos, a igualdade entre os gêneros". A nota afirma que Janaína tem uma trajetória de luta e coerência política, sendo uma nova voz das mulheres e merecedora de "respeito e aplauso", enquanto Ciro "enterra cada vez mais a sua história na política".