Morte em Crato é 2º assassinato de vereador no Ceará em 10 dias

O assassinato do vereador do Crato, Erasmo Morais (PL) nesta terça-feira, 7, é a segunda morte violenta de alguém da classe política em menos de 10 dias no Ceará. No dia 28 de abril foi assassinado o vereador de Camocim, César Veras (PSB), esfaqueado por um garçom de restaurante localizado na orla do município. Pouco mais de uma semana separam os casos.

Além de Veras, foram atacados o dono do estabelecimento e mais uma pessoa. Ambos foram socorridos e levados para uma unidade de saúde da região. O parlamentar de 51 anos, que foi ex-presidente da Câmara Municipal e ex-presidente da União dos Vereadores e Câmaras do Ceará (UVC), não resistiu aos ferimentos.

O vereador, depois de ter sido esfaqueado, chegou a se levantar e foi para fora do restaurante, deixando bastante sangue no chão. Ele caiu na rua e algumas pessoas tentaram estancar o sangramento, de acordo com vídeos obtidos pelo O POVO. Segundo com testemunhas, o criminoso teria "surtado". Pelas imagens e relatos, não houve qualquer briga ou motivo aparente para o cometimento de tais ações.