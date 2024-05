Vereador de Camocim é morto esfaqueado; garçom é preso em flagrante

O vereador de Camocim, César Veras, foi morto esfaqueado em restaurante Crédito: Reprodução: Instagram/ Vereador César Veras

O vereador do município de Camocim, distante 357,9 km de Fortaleza, César Veras (PSB), foi morto após ter sido esfaqueado por garçom de restaurante localizado na orla do município neste domingo, 28. Além dele, foram atacadas outras duas vítimas, o dono do local e mais uma pessoa. Ambos socorridos para uma unidade de saúde da região. O parlamentar de 51 anos, que foi ex-presidente da Câmara Municipal e ex-presidente da União dos Vereadores e Câmaras do Ceará (UVC), não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. O suspeito, um garçom de 34 anos, foi preso em flagrante. Imagens do estabelecimento flagaram o momento do ocorrido. César chega por volta de 13h36min e estava sentado em uma mesa com outras pessoas próximo a uma porta quando o garçom surgiu por trás com uma faca e o atinge na região do pescoço.

Depois disso, o criminoso partiu em direção ao dono do restaurante também o esfaqueando e ainda acerta outra vítima que estava perto dele. Após isso, e com as pessoas deixando o local, ele vai em direção a saída do restaurante. O vereador, depois de ter sido esfaqueado, se levantou e foi para fora do local, deixando bastante sangue no chão. Ele caiu na rua e algumas pessoas tentaram estancar o sangramento, de acordo com vídeos obtidos pelo O POVO. O vereador não resistiu e faleceu. De acordo com testemunhas, o criminoso teria "surtado". Pelas imagens e relatos, não houve qualquer briga ou motivo aparente para o cometimento de tais ações.

Ele tentou fugir e foi capturado por agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCe) na saída da cidade de Camocim, no bairro Tijuca. Após ser detido, o suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, unidade plantonista da Polícia Civil na região, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e sem chance de defesa e duas tentativas de homicídio qualificado e segue à disposição da Justiça. A Delegacia Regional de Sobral segue com as investigações em andamento com a finalidade de identificar a motivação do crime. Velório do vereador O vereador César Veras será sepultado no cemitério São José, no município às 17h nesta segunda-feira, 29. O corpo será velado entre às 8h e 17h do mesmo dia na Quadra do Instituto São José. Câmara Municipal e Elmano lamentam "A Câmara Municipal de Camocim lamenta profundamente a perda do ex-presidente desta casa, vereador César Veras, que de forma precoce nos deixou neste domingo, 28. Nesse momento de pesar, nos solidarizamos aos familiares e amigos enlutados. Informações sobre o velório serão disponibilizadas em nossos perfis nas redes sociais", diz a nota.

