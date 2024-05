Vereador é assassinado a tiros de fuzil em Crato

O vereador Erasmo Morais foi assassinado a tiros de fuzil em Crato, na região Cariri, informou a rádio O POVO CBN Cariri.

Conforme o repórter Yago Pontes, Morais é suplente e estava exercendo o mandato. O crime teria ocorrido no momento em que o parlamentar chegou em casa de carro e dois homens encapuzados, em uma picape branca, chegaram atirando com disparos de fuzil. Erasmo foi atingido várias vezes e morreu no local.

O vereador é um ex-PM expulso da corporação e respondia a alguns processos. Os motivos do crime não foram esclarecidos. Os suspeitos fugiram. Imagens de câmeras de segurança da localidade foram solicitadas para auxiliar na investigação.