Chuvas no RS: MEC integra esforços para ajudar gaúchos, diz Camilo

Segundo Camilo Santana, serão mapeados estragos em instituições de ensino do Rio Grande do Sul causados pelas chuvas Crédito: FÁBIO LIMA

Titular da pasta, Camilo Santana (PT) afirmou neste sábado, 4, que o Ministério da Educação "integra os esforços" do Governo Federal no enfrentamento das históricas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Instalações federais são usadas para distribuir mantimentos e auxílio. "Conversei com o governador Eduardo Leite e coloquei as equipes do ministério à disposição", escreveu o cearense no X (antigo Twitter). Segundo ele, serão mapeados estragos em instituições de ensino "para apoiar com todos os recursos e ações que estiverem ao nosso alcance". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Neste momento de tanto sofrimento para as famílias gaúchas, me solidarizo com a população e envio meus mais profundos sentimentos aos familiares e amigos dos 56 mortos e desaparecidos nessa tragédia", escreveu ele.