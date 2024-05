Governo solicita adiamento de Inter x Juventude por conta de fortes chuvas

Delegação do Juventude já retornou, inclusive, para Caxias do Sul após queda de uma barreira no trajeto até Porto Alegre Crédito: Jogada 10

O confronto entre Internacional e Juventude, previsto para esta quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), pode sofrer alteração na data. Na véspera do jogo, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul solicitou o adiamento em razão das fortes chuvas que acometem a cidade de Porto Alegre. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na carta com envio à Federação Gaúcha de Futebol (FGF), o Governo também levou em consideração para o pedido de adiamento a previsão de temporais para os próximos dias. O documento, aliás, foi assinado pelo Coronel Luciano Chaves Boeira, da Casa Militar.

De acordo com o governador Eduardo Leite, já houve registro mais de 300 milímetros de chuva desde a última semana, além da previsão de mais 400 mm até sexta-feira. Juventude já retornou para Caxias do Sul Além disso, a delegação do Juventude precisou retornar de ônibus para Caxias do Sul após problemas nas estradas até a capital gaúcha. Afinal, houve queda de uma barreira durante o trajeto. “Em virtude das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, o Juventude encontra dificuldades para se descolar até Porto Alegre. Após uma queda de barreira entre Boa Vista do Sul e Teutônia, a delegação do clube retorna neste momento para Caxias do Sul”, disse o clube, em nota oficial.