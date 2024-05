Dom Gregório Paixão pede doações para vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul

O arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, pede doações para vítimas de chuvas torrenciais e enchentes que acontecem no Estado do Rio Grande do Sul.

O arcebispo pede orações e solicita que os cearenses, de acordo com as condições de cada, façam doações para ajudar emergencialmente as vítimas das enchentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dom Gregório manifesta solidariedade aos gaúchos que moram no Ceará, mas também aos cearenses que têm parentes no estado sulista. O arcebispo se pronunciou através de vídeo que foi postado nas redes sociais.