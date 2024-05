Centros de acolhimento distribuem solidariedade a vítimas de chuvas torrenciais no Brasil

Ele é um dos mais de 8 mil habitantes do estado alojados em centros de acolhimento após terem que deixar suas casas devido às chuvas torrenciais que deixaram cerca de 40 mortos e dezenas de desaparecidos.

Esse homem, de 55 anos, de barba grisalha e rosto marcado pelo cansaço, encontrou refúgio em um centro cultural de Gravataí, um subúrbio ao norte de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

"Quando saí de casa, a água já estava pela cintura", explica Claudio Almiro. Ele perdeu "tudo" nas devastadoras inundações que afetam há vários dias o sul do Brasil.

No centro cultural Aldeia dos Anjos, que abriga cerca de vinte desabrigados, vários voluntários distribuem roupas e produtos de higiene.

"Tem muita gente que perdeu até a vida. Eu ergo a mão ao céu e agradeço a Deus por estar vivo. Porque bens materiais, com ajuda de uma pessoa ou de outra, a gente vai conseguindo", afirma à AFP este desempregado, que diz rezar para poder encontrar logo um novo lar.

Cobertores, camisetas, roupas íntimas, chinelos, escovas de dentes: as doações se amontoam em pilhas no centro de acolhimento e tudo é selecionado com cuidado.

"Pode pegar mais, porque se molhar, depois não consegue secar", diz um voluntário a Claudio Almiro, que escolha algumas meias.

"Em pontos como aqui estamos recebendo famílias, e também doação de cidadãos. Vamos com o tempo distribuindo e ajudando quem precisa", garante Juliano Rocha, chefe de proteção social da prefeitura de Gravataí.

O centro de acolhimento Novos Horizontes, que habitualmente abriga pessoas sem-teto em Gravataí, também contribui socorrendo as vítimas das chuvas.

Seus responsáveis tiveram que improvisar para receber 51 desabrigados que chegaram ao centro, além dos dez residentes habituais.

"Desfizemos a sala da coordenação, que se transformou num quarto, desfizemos o refeitório para fazer alojamento, desfizemos a sala de convivência para fazer alojamento [...] e isso em aproximadamente três horas", explica a assistente social Fabiana Moura.