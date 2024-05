Chuvas no RS: Sobe para 31 o número de mortos em desastre ambiental

Número de mortos sobe para 31 e governo orienta que as pessoas saiam das áreas de risco. Veja as últimas notícias sobre as chuvas no Rio Grande do Sul

Moradores de seis municípios do Rio Grande do Sul devem deixar áreas de risco e buscar abrigos públicos e locais seguros. O alerta foi emitido pela Defesa Civil na quinta-feira, 2, para as cidades de São Francisco de Paula, Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Vale Real e Feliz.

De acordo com o órgão, o número de desalojados passa de 17 mil nas 235 cidades atingidas. O estado do Sul brasileiro decretou calamidade pública na última quarta-feira (1º/5).

Novo balanço divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul na manhã desta sexta-feira, 3, indica que subiu para 31 o número de mortos em decorrência das chuvas que atingem todo o estado. Além disso, 74 pessoas estão desaparecidas.

Em transmissão, o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), lamentou as mortes e disse que está ciente de que haverá mais.

A causa é o aumento do nível do Rio Caí, cujas águas já ultrapassaram 10 metros de altura. Quem não tiver onde se abrigar, como casas de parentes e amigos, devem buscar informações junto à Defesa Civil da sua cidade sobre os abrigos públicos das prefeituras, rotas de fuga e pontos de segurança.

Chuvas no RS: por que chove tanto no estado?

Segundo Marcelo Seluchi, meteorologista e coordenador-geral de Operação e Modelagem do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as chuvas no Rio Grande do Sul são decorrentes de uma série de fatores climáticos, dentre eles, a onda de calor no estado e as frentes frias vindas da Argentina.

As enchentes já são as maiores desde 1941, quando o estado enfrentou inundações históricas, segundo a diretora de Hidrologia e Gestão Territorial do Serviço Geológico do Brasil (SGB), Alice Castilho.



Governo federal mantem o Concurso Nacional Unificado neste domingo, incluindo os candidatos do RS

O governo federal acionou Forças Armadas, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal para auxiliar na locomoção de candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU), e manteve as provas no próximo domingo, 5, para os 80 mil candidatos do Rio Grande do Sul.

Mesmo com o risco de judicialização, a data foi mantida já que o edital do concurso não prevê a realização de duas provas.

O Governo avalia medidas compensatórias aos candidatos gaúchos: facilitar o reembolso para quem se inscreveu para fazer as provas neste ano no Rio Grande do Sul e anunciar o novo CNU, que será aplicado em 2025 em todo País.