Aprovada na Câmara, "Lei Taylor Swift" partiu de dois deputados cearenses; entenda

Na passagem da cantora americana no Brasil, fãs relataram que pessoas estavam comprando bilhetes em grande quantidade para revendê-los acima do preço

Apelidado de “Lei Taylor Swift”, foi aprovado, nesta quarta-feira, 24, um projeto de lei que reajusta as penalidades pelas prática de cambismo em shows, eventos esportivos e demais espetáculos. A legislação foi proposta durante a venda de ingressos para shows da cantora norte-americana no Brasil, quando fãs relataram que pessoas estavam comprando bilhetes em grande quantidade para revendê-los acima do preço. Participaram da proposição do PL dois deputados federais cearenses.

Mais informações ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apresentado no ápice das reclamações dos fãs, o projeto inicial contou com a relatoria do cearense Luiz Gastão, presidente do PSD Fortaleza. Segundo ele, já há previsão na Lei do Esporte contra o cambismo, mas exclusivamente para eventos esportivos. O intuito era expandir as penalidades. A proposta inicial é do deputado Pedro Aihara (Patriota-MG).