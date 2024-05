Três figuras da política cearense morreram desde o fim de semana; conheça trajetórias

O deputado estadual Romeu Aldigueri anunciou nesta segunda-feira, 29, o falecimento do pai, Aníbal Arruda. Crédito: Reprodução/ Instagram- Romeu Aldigueri

Os últimos três dias foram marcados por perdas no cenário político cearense, a começar pela manhã de sábado, 27, quando o vice-prefeito do município de Paraipaba, Aldemir Garcia dos Santos, morreu afogado durante um passeio de caiaque no rio Curu. No domingo, o vereador César Veras (PDT), da cidade de Camocim, foi vítima de um homicídio em um restaurante da região. Já nesta segunda-feira, 29, o deputado estadual e líder do Governo Elmano de Freitas (PT) na Alece, Romeu Aldigueri (PDT), anunciou o falecimento do pai, Aníbal Arruda. Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Vice-prefeito de Paraipaba Conhecido como “Garcia de Zabelê”, o vice-prefeito chegou a publicar vídeos do passeio em tempo real em sua conta oficial do Instagram. O itinerário iniciou às 7 horas da manhã e o acidente por volta das 10 horas da manhã. Garcia estava acompanhado de outras duas pessoas, que realizaram o passeio em seus respectivos caiaques.

“Não é muito violento, é só no começo mesmo, depois é bem pacífico. Indico o passeiozinho de caiaque. Nosso rio Curu", dizia em uma das publicações na plataforma. Garcia teria perdido o controle da embarcação e sofrido o acidente posteriormente. O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), lamentou o acidente em suas redes sociais e se solidarizou com os amigos e familiares do político. “Recebi com muita tristeza a notícia da morte do vice-prefeito de Paraipaba, Aldemir Garcia, que sofreu acidente enquanto praticava caiaque no rio Curu. Toda a minha solidariedade aos amigos e familiares nesse momento de dor”, escreveu.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar e a Perícia Forense foram acionadas para atender a ocorrência e que as circunstâncias do afogamento são analisadas pela Delegacia Municipal de Paraipaba. Vereador de Camocim No dia seguinte, um episódio envolvendo um vereador de Camocim, no interior do Estado, chocou os moradores da região. Na ocasião, um garçom esfaqueou três pessoas em um restaurante do município. Uma das vítimas foi o vereador Cesar Araújo Veras (PDT), de 51 anos, que não resistiu aos ferimentos após ter sido degolado pelo funcionário. Câmeras de segurança do restaurante capturaram o momento em que o vereador chega ao estabelecimento. Em seguida, o garçom se dirige a ele e o ataca com uma faca na região do pescoço. Na sequência, o funcionário vai até o dono do restaurante, que estava em uma das mesas, e o esfaqueia. Outro homem foi ferido antes que o suspeito fugisse do local. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que a tentativa de fuga do suspeito foi barrada por equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) no Bairro Tijuca, na saída do município de Camocim. A arma usada no crime foi apreendida. Após ser detido, o homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Sobral, unidade plantonista da Polícia Civil na região, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e sem direito à defesa e duas tentativas de homicídio qualificado. César Veras, que estava no seu terceiro mandato na Câmara Municipal de Camocim, deixa a esposa e dois filhos.