Garçom é preso após matar vereador e ferir duas pessoas em restaurante no Ceará

Suspeito tentou fugir, mas foi preso em flagrante na saída do município, no bairro Tijuca

Crédito: Reprodução/Instagram do vereador César Veras

Um ataque de um garçom contra clientes e o proprietário de um estabelecimento comercial ocorreu neste domingo, 28, em Camocim, a 357 quilômetros de Fortaleza, no Ceará. O atentado resultou na morte do vereador César Veras, de 51 anos. As outras vítimas foram socorridas e o suspeito foi preso em flagrante.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Imagens das câmeras de segurança do local mostram que o garçom se aproximou da mesa de Veras por volta das 13h30min, horário em que as pessoas faziam refeições. Durante a ação, o homem se aproximou pelas costas de Veras, que estava sentado, e cortou a garganta do vereador.