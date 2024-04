Secretários das gestões Sarto e Elmano deixam cargos para se candidatarem nas eleições

No caso dos titulares no organograma da prefeitura de Fortaleza, alguns dos pré-candidatos já são vereadores e vão tentar a reeleição. São eles: Fábio Rubens (PSB) e Elpídio Nogueira (PDT). Pedro França (Cidadania), que é suplente, também deve deixar pasta.

Já no Governo do Ceará, mudanças ocorrem antecipadamente. O deputado federal Célio Studart (PSD) deixou, na última semana, o posto de secretário da Proteção Animal . A saída acontece para participar de um evento no exterior e também de olho nas eleições em Fortaleza, já que ele tenta se viabilizar como candidato. A desincompatibilização só precisava ocorrer em junho.

Ele irá participar do Encontro da Rede Parlamentar Global da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), sediada em Paris. Ele deve ficar longe da pasta pelo menos até o fim do período eleitoral. Segundo o parlamentar, caso não aconteça uma candidatura em Fortaleza, retornará de forma alternada com o mandato.

Haverá mudanças também no chamado “núcleo duro” da gestão já que Waldemir Catanho (PT) tem saída programada para o dia 12 de abril. Ele é pré-candidato à prefeitura de Caucaia e está no processo de trabalhar sua candidatura no Município. É outro caso de mudança antecipada, que poderia ocorrer só em junho

Quem anunciou saída nesta sexta-feira foi a secretária-executiva de Política para Mulheres da Secretaria das Mulheres do Estado do Ceará, Liliane Araújo, vice-presidente do PT Fortaleza. Ela deixa o cargo para ser candidata a vereadora. No caso dela e dos secretários da gestão que tentarão uma vaga de vereador, a saída é obrigatória para respeitar o prazo de seis meses antes da eleição.

Secretários de saída

Gestão Municipal

Elpídio Nogueira - Cultura

Ozires Pontes - Esporte e Lazer

Kamyla Castro - Regional 1

Rennys Frota - Regional 2

Pedro França - Regional 3

Natália Rios - Regional 4

Marcel Colares - Regional 6

Benigno Júnior - Regional 7

Fábio Rúbens - Regional 8

Ésio Feitosa - Regional 9

Eduardo Holanda - Segurança Cidadã

Dalila Saldanha - Educação

Gestão Estadual

Waldemir Catanho - Articulação Política

Célio Studart - Proteção Animal

Liliane Araújo - Secretaria-executiva de Política para Mulheres da Secretaria das Mulheres

Acrísio Sena - Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec)

Confira prazos de desincompatibilização