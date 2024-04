Com sete chapas inscritas, saiba quem são os apoiadores de cada pré-candidato do PT

O PT está dividido entre cinco pré-candidaturas: Artur Bruno, Evandro Leitão, Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar e Luizianne Lins Crédito: FERNANDA BARROS/Révinna Nobre, Especial para O POVO/FÁBIO LIMA/FERNANDA BARROS/FÁBIO LIMA

Enquanto isso, o presidente do PT Fortaleza, deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio, fechou a chapa 123, chamada “Nosso Partido, Nossa Fortaleza”, com 205 componentes. O vereador Dr. Vicente e a ex-secretária de Educação, Ana Maria Fontenele, integram o grupo. Com a chapa 140, “Por Uma Fortaleza do Povo", a deputada estadual Larissa Gaspar tem 140 apoiadores. Entre eles, o advogado e membro da Comissão de Anistia, Marcelo Uchôa, e o multi-instrumentista Gustavo Portela. Desse total, 70% é composto por mulheres como a escritora Nilze Costa Silva e a pedagoga Aline Saraiva. Já o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão, acumula um total de 714 componentes distribuídos em quatro grupos de apoiadores. Respectivamente, as chapas são encabeçadas por Miguel Braz; João Aglaylson; Jonas Dezidoro; Professor Pinheiro e deputado federal José Airton; e o líder do governo Lula da Câmara Federal, deputado José Guimarães.