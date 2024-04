PT tem nova "dança das cadeiras" com saída de Catanho, entrada de Augusta e Janaína no Senado

Com Augusta Brito assumindo o lugar de Catanho na Secretaria da Articulação Política, Janaína Farias ficará com a vaga no Senado Federal

O PT passará por uma "dança das cadeiras" com a mudança em cargos envolvendo o governo de Elmano de Freitas (PT) e mandatos eletivos. Augusta Brito (PT) deixa a vaga no Senado Federal, com licença de 120 dias programada para começar a valer nesta terça-feira, 2. Ela assumirá o lugar de Waldemir Catanho (PT) na Secretaria de Articulação Política.

O titular da vaga no Senado é o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), mas, como assumiu a pasta federal, Augusta, primeira suplente, vem cumprindo as atividades no parlamento. Ela chegou a ser vice-líder do PT na Casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a licença dela, assume a segunda suplente, Janaína Farias (PT), que é pré-candidata à Prefeitura de Crateús. A posse acontece já nesta terça-feira, 2. Conforme a legislação, não há impedimentos de ser parlamentar e, concomitantemente, tentar o cargo de prefeito.