Lula saúda governador "que já morreu", diz que diretor "já me enrolou" e reclama de beijo em Janja

Momentos ocorreram durante a visita às obras da ferrovia Transnordestina, em Iguatu, no Ceará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protagonizou momentos engraçados durante sua visita às obras da ferrovia Transnordestina, em Iguatu, no Ceará. Dentre as falas, ele se direcionou ao ex-presidenciável Eduardo Campos, já falecido; imitou o ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes; disse que foi enrolado pelo diretor responsável pela ferrovia, Tufi Daher - presente ao evento - e reclamou do beijo que o trabalhador Luiz Paulo de Silva deu na primeira-dama, Janja da Silva.

Mais informações ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A primeira fala ocorreu logo no início do discurso. Ele citava uma outra ocasião, no início das obras da Transnordestina, em que fez visita na companhia dos então governadores Cid Gomes (Ceará), Wellington Dias (Piauí) e Eduardo Campos (Pernambuco). “Companheiro Cid, companheiro Wellington e companheiro Eduardo Campos, que não está aqui porque já morreu”.