Ex-deputado, líder sindical e preso político Clodesmidt Riani morre aos 103 anos

O ex-deputado de Minas Gerais Clodesmidt Riani morreu nesta quinta-feira, 4, aos 103 anos de idade. O líder sindical foi presidente do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) durante o governo do ex-presidente João Goulart, derrubado pelo golpe militar de 1964, que iniciou o período ditatorial no Brasil (1964-1985).

Mineiro natural de Rio Casca, Riani faleceu em Juiz de Fora (MG), cidade de onde partiram as tropas que deflagraram o golpe que completou 60 anos no último domingo. A morte, exatos 60 anos depois de sua prisão pelo Exército em 4 de abril de 1964, ocorreu após "complicações de saúde durante sua internação nos últimos quinze dias", informou em nota o Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado.

O ex-deputado ficou conhecido no movimento sindical pela "dedicação incansável à luta pelos direitos trabalhistas e sociais" iniciada na cidade do falecimento. Ele ascendeu na Companhia Mineira de Eletricidade e chegou a assumir a presidência da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria (CNTI).