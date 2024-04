Quanto ganha Lula em comparação aos outros presidentes da América Latina?

Fotografia oficial dos presidentes dos países da América do Sul, no Palácio do Itamaraty, Brasília Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva ganha menos que um terço do salário dos presidentes do Uruguai, Luis Lacalle Pou, e da Guatemala, Bernardo Arévalo. Embora os três países façam parte da América Latina, as diferenças são grandes. E para entender essa disparidade de salários presidenciais na região é importante comparar o salário do presidente com o salário mínimo do país. "Esse é um indicador interessante, pois é possível observar o nível de preços, as diferenças de renda e definir onde os presidentes realmente ganham mais ou menos", explica Javier Rodríguez Weber, professor da Universidade da República (UdelaR), do Uruguai. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com a plataforma de notícias Bloomberg Línea, a Costa Rica tem o salário mínimo mais alto da região: 710 dólares, seguida de Uruguai (580), Chile (520), México (445), Guatemala (420), Bolívia (342), Colômbia (335), Honduras (329), Panamá (326) e Brasil (283). O salário mínimo mais baixo dos países considerados para o estudo é o da Argentina, com 182 dólares por mês.

Levando em conta o indicador comparativo usado por Rodríguez Weber, verifica-se que, na Guatemala, o presidente Bernardo Arévalo ganha 46 vezes o salário mínimo mensal do país. Ele é seguido pelo presidente uruguaio Luis Lacalle Pou, cuja renda mensal é 40 vezes maior que a renda mínima de seus compatriotas. Em seguida, vem Gustavo Petro, presidente da Colômbia, que recebe um salário equivalente a 30 vezes o salário mínimo colombiano.