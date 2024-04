Embaixada húngara demite servidores brasileiros após vazamento de visita de Bolsonaro

A embaixada demitiu ao menos dois servidores como punição pelo vazamento de imagens do circuito interno que mostram o momento em que o ex-presidente chega à representação húngara no Brasil.

A informação da estadia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na embaixada da Hungria, em Brasília, entre os dias 12 e 14 de fevereiro , resultou na demissão dos funcionários brasileiros que trabalhavam no local.

Ainda que no período de visita de Bolsonaro houvesse menor quantidade de funcionários circulando no local, devido ao feriado de Carnaval, os brasileiros que trabalham na representação húngara entraram na mira das investigações.

Desde que o jornal norte-americano The New York Times divulgou a notícia de que Bolsonaro passou duas noites na embaixada, onde não poderia ser preso, a representação diplomática abriu uma investigação interna para tentar descobrir como a imprensa teve acesso à informação e aos vídeos.

A hospedagem

Veio a público, no último dia 25 de março, imagens que mostram o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indo à embaixada da Hungria com o intuito de se hospedar. A iniciativa do ex-mandatário foi tomada logo após ele ter sido alvo de operações da Polícia Federal (PF).

Após a repercussão do caso, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, deu um prazo de 48 horas para que o ex-presidente prestasse esclarecimentos sobre a estadia na representação húngara.

Bolsonaro encaminhou um documento contendo argumentos para o caso. De acordo com o político, não havia “fundado e justificado” receio de prisão.

No documento, a defesa do ex-presidente reitera que “o Peticionário mantém a agenda política com o governo da Hungria, com quem tem notório alinhamento”, e que por este motivo, sempre manteve “interlocução próxima com as autoridades daquele país, tratando de assuntos estratégicos de política internacional de interesse do setor conservador”.

No que tange à suposição de que Bolsonaro estaria buscando refúgio político na Hungria para evitar uma eventual prisão, a defesa nega, afirmando que o ex-mandatário não tinha interesse em alguma espécie de “asilo diplomático”.

“Não há, portanto, razões mínimas e nem mesmo cenário jurídico a justificar que se suponha algum tipo de movimento voltado a obter asilo em uma embaixada estrangeira ou que indiquem uma intenção de evadir-se das autoridades legais ou obstruir, de qualquer forma, a aplicação da lei penal”, consta a defesa no esclarecimento.