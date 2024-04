Ceará começa ano com maior salário de admissão do Nordeste, de R$ 1.947

No primeiro mês do ano, foram 47.820 admissões e 46.556 desligamentos no Estado, gerando 1.264 novos postos de trabalho

No primeiro mês do ano, foram 47.820 admissões e 46.556 desligamentos no Estado. Já no Nordeste o saldo positivo ficou em 11.606 postos de trabalho. Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados ( Caged ) na manhã desta sexta-feira, 15.

O Ceará registrou o salário médio de admissão mais alto do Nordeste em janeiro deste ano, no valor de R$ 1.947,65, com 1.264 novos postos de trabalho . O número supera, inclusive, a média salarial da região na modalidade, de R$ 1.842,71, mas fica abaixo do Brasil: R$ 2.118,32.

A nível nacional, o acumulado também resultou em um saldo de 1.949.952 postos de trabalho, com 23.422.419 contratações e 20.761.354 demissões.

Postos de trabalho no Nordeste

O Ceará ficou, ainda, na quarta colocação entre o saldo de vagas criado no Nordeste (1.264). Em primeiro lugar, foi a Bahia, com 4.821 novas colocações. Pernambuco, com 2.292; Rio Grande do Norte, com 1.457; e Sergipe, com 777.

Alagoas estava logo atrás nos novos postos de trabalho, com 773; seguido por Piauí, com 721; e Paraíba, com 332. Já o Estado do Maranhão foi o único a ficar com saldo negativo no Nordeste, tendo mais desligamentos do que admissões no período, em -831.