Marina Silva lamenta morte de militantes da Rede em acidente no Ceará

“Muito transtornados com o acidente em Cascavel (CE), que vitimou dois jovens militantes do partido, Rhuan Cavalcante e Roberta Feijão. Com eles estava Cícero Johnny Alves, que foi socorrido e está hospitalizado. Gostaria de expressar minha solidariedade e meus sentimentos aos familiares, amigos e companheiras e companheiros da Rede Ceará”, escreveu a ministra, no X, antigo Twitter.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva publicou nota em solidariedade às vítimas de acidente de trânsito em Cascavel , a 62,9 km de Fortaleza. Rhuan Cavalcante , de 37 anos, e Roberta Feijão , de 21 anos, morreram no último domingo, 31, em colisão com caminhão de combustível. Ambas as vítimas eram filiadas e militavam pelo partido de Marina , o Rede Sustentabilidade.

Estamos todos da Rede Sustentabilidade muito transtornados com o acidente em Cascavel (CE), que vitimou dois jovens militantes do partido, Rhuan Cavalcante e Roberta Feijão. Com eles estava Cícero Johnny Alves, que foi socorrido e está hospitalizado.

Também por meio de nota, a direção estadual do partido no Ceará lamentou a morte de Rhuan e Roberta e desejaram uma boa recuperação a Jhonny Alves.

“Ambos eram exemplos de comprometimento pela causa ambiental e social, trabalhando para construir um mundo mais justo e sustentável. A perda prematura de Rhuan e Roberta é uma grande tragédia para todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecer suas trajetórias inspiradoras”, publicou a sigla.

A presidente do diretório estadual da Rede, Cindy Carvalho, informou, em perfil no Instagram, que acompanha Johnny desde a manhã desta segunda-feira, 1º. Segundo ela, familiares da vítimas se descolam de Juazeiro do Norte para a Capital. "Ele está bem dentro do possível", alegou a dirigente.Na oportunidade, ela também pediu "paciência e respeito à privacidade de todos".

O campus de Russas da Universidade Federal do Ceará (UFC) declarou três dias de luto pela morte dos jovens, estudantes na Universidade.

Acidente ocorreu na noite do último domingo

A colisão ocorreu no último domingo, 31, em um trecho da BR-116, na Região Metropolitana de Fortaleza. O veículo em que os dois jovens estavam colidiu com um caminhão que transportava combustível e que havia tombado no km 86 da rodovia. O resultado do impacto provocou um incêndio no local.

O motorista do caminhão teria saído ileso. Informações foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).