Câmara votará proposta de reajuste de 4,62% dos servidores nesta quinta, 4

Parlamentares da Comissão e líderes do prefeito Sarto se reuniram com representantes dos sindicatos dos servidores públicos de várias áreas para fecharem acordos e aprovar a pauta.

O projeto prevê ainda o aumento do valor do auxilio-refeição de R$ 15 reais para RS 16,20, além do teto salarial para o recebimento da gratificação. De acordo com Sarto, o reajuste terá um impacto anual de R$ 215 milhões.

Ana Célia Silva, presidente do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Sindfort), disse na terça-feira, 2, que a categoria reivindicava 5% de reajuste salarial.

Os vereadores, tanto de oposição como da base, acordaram com membros sindicais sobre cinco emendas destacadas e priorizadas. A vereadora Professora Adriana Almeida (PT) destacou que essas seriam as propostas consensuais em análise.

"A gente acredita que é uma mensagem que traz aí um cenário de justiça em relação aos reajustes relacionados aos servidores municipais. O diálogo com o sindicato aconteceu com a Prefeitura durante alguns meses, foram vários momentos. Então o pedido de ampliação de reajuste, mudança de reajuste, mudança de valor, não é possível", declarou o vereador.

Planos de Carreira, Cargos e Salários

Outra reivindicação do Sindicato, segundo Ana Célia, é a reestruturação do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS). Ela pede prioridade aos planos já discutidos há mais de dois anos como os servidores da Guarda Municipal, Defesa Civil e gestão pública. De acordo com a presidente, o próprio prefeito Sarto propôs o PCCS dos servidores do Instituto de Previdência do Município de Fortaleza (IPM).

Iraguassú destacou que foram incorporadas algumas novas demandas, tanto as que o governo apresentou como as que o Sindicato havia sugerido. O líder do governo afirmou que todas vieram na ampliação dos níveis em relação aos PCCSs, que são nove ao todo.

"É um ganho grande para quem tá no final de carreira que vai voltar a progredir. Essa volta da progressão não deixa de ser um aumento real a médio e longo prazos", completou.

Reajuste de servidores da CMFor é aprovado em sessão extraordinária

No início da tarde desta terça-feira, 2, uma sessão extraordinária aprovou o projeto que concede revisão geral anual ao servidores da CMFor. Com a presença de 22 vereadores, o reajuste de 4,62% foi aprovado por unanimidade.

"Fica concedido aos servidores e aos vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza, em obediência ao art. 37, inciso X, da Constituição Federal, revisão geral anual no percentual de 4,62%", consta no texto.