Reajuste salarial: professores de 70 municípios cearenses foram contemplados

Pelo menos 70 municípios cearenses anunciaram o reajuste salarial de professores. Desse total, 24 cidades aplicaram valor equivalente ou acima de 4,62%, que corresponde à inflação de 2023.

O levantamento é da Federeção dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Ceará (Fetamce). Deputado Irapuan Pinheiro foi o município com maior reajuste salarial do magistério registrado, com percentual de 14,62%.