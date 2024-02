Augusta quer mudar domicílio eleitoral para Fortaleza e se colocar como opção ao impasse no PT

Brito explicou que a pretensão surge com intuito de disponibilizar seu nome ao partido na disputa eleitoral. "Para que a gente possa ter uma possibilidade de um nome a mais se for o caso do PT precisar. A gente é pelo projeto coletivo, liberado sobretudo pelo ministro Camilo Santana. Então, qualquer necessidade que tiver, se a gente puder estar com nosso nome apto a qualquer desafio, a gente quer estar pronta".

O PT tem cinco nomes disponíveis ao pleito da Prefeitura de Fortaleza. São eles: o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão; a deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins; o presidente municipal e deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio, a deputada estadual Larissa Gaspar e o assessor especial de assuntos municipais da Casa Civil, Artur Bruno.

Para Augusta, todos os nomes têm qualidades, mas é necessário "ouvir a todos no processo coletivo". "Cada um com adjetivos diferentes e outros até com os mesmos adjetivos. Não se faz política individualmente, nem com uma pessoa nem com um projeto pessoal, então vamos tentar construir de uma forma que quem for o escolhido ou a escolhida, que os outros também vão fazer parte dessa campanha, porque cada um é essencial no processo, não só agora interno do PT como para a campanha, para a eleição".

Transferência de domicílio eleitoral

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os eleitores podem transferir o domicílio eleitoral até o dia 8 de maio. Para tal, é necessário residir há pelo menos três meses no novo município; não ter, nos 12 meses anteriores ao pedido, tirado o primeiro título de eleitor ou feito outra transferência de domicílio eleitoral.

Não pode realizar o procedimento quem não estiver quite com a Justiça Eleitoral e com a inscrição eleitoral envolvida em situação de coincidência (duplicidade) ou cancelada em decorrência de perda de direitos políticos ou por decisão de autoridade judiciária.



