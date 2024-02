Alerta Celular Ceará: núcleo do TJCE inicia atividades nesta segunda, 26

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) inicia nesta segunda-feira, 26, as atividades do Núcleo de Justiça 4.0 - Alerta Celular Ceará. O eixo tem o intuito de processar e julgar os processos criminais – com a inclusão de medidas cautelares – da Comarca de Fortaleza do Programa “Alerta Celular Ceará”, com foco nos procedimentos de furtos de celulares.

A unidade tem ainda a responsabilidade de cuidar dos procedimentos de crimes de menor potencial ofensivo, com exceção das ações e processos da Vara de Delitos de Organizações Criminosas.



O Núcleo de Justiça 4.0 é uma unidade autônoma, inclusive no sistema processual eletrônico, e atuará com o apoio da Secretaria Judiciária (Sejud) de 1º Grau de Fortaleza.