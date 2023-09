TJCE já autorizou mais de R$ 113 milhões em precatórios em 2023

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) autorizou, até agosto deste ano, o pagamento de R$ 113 milhões em precatórios. O pagamentos abrangem o Estado do Ceará, Fortaleza, demais municípios do Interior e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Foram cerca de 1.321 credores beneficiárias.

O gerenciamento é feito por meio de assessoria da Corte, que já autorizou, nesses oito meses, mais que o dobro pago ano passado.

Entre os dias 26 e 27 de setembro está agendada mais uma rodada de audiências de conciliação em precatórios para credores do município de Fortaleza. Nos meses de junho, julho e agosto, a equipe de Precatórios do TJCE concluiu um ciclo de audiências com 99 acordos efetivados em Fortaleza e 57 no Estado.