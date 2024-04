Entenda os próximos desdobramentos do caso Marielle no Congresso e na Justiça

Após seis anos de espera, a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foi encerrada. No último domingo, 24, a Polícia Federal apontou os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, como os mandantes do crime. Apesar disso, ainda são necessários alguns encaminhamentos no caso, por parte do Congresso Nacional e do Judiciário.

No relatório final, foram indiciadas quatro pessoas: Rivaldo; Érika Andrade de Almeida Araújo, mulher de Rivaldo; Giniton Lages, delegado; Marco Antônio de Barros Pinto, o Marquinho DH, comissário de polícia. Para indiciar Chiquinho e Domingos é preciso o aval, respectivamente, do Congresso e da Procuradoria-Geral da República.