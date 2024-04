Marielle: Primeira Turma do STF forma maioria para manter prisão de suspeitos

Primeira Turma do STF analisa se mantém prisões de suspeitos envolvidos no caso do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (Psol) Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria no início da madrugada desta segunda-feira, 25, para validar as decisões tomadas na véspera pelo ministro Alexandre de Moraes, que mandou prender três suspeitos de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro, em 2018. O ministro ainda determinou a aplicação de medidas cautelares contra outros quatro investigados. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em sessão no plenário virtual, a ministra Cármen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin acataram o relatório de Moraes, o que garante a maioria entre os cinco membros da Primeira Turma. Os ministros Flávio Dino e Luiz Fux têm até as 23h59 desta segunda para se manifestar.

Caso Marielle: prisões resultam de delação premiada de Ronnie Lessa A execução das prisões e dos mandados na manhã deste domingo foi proposital. Os investigadores queriam surpreender os suspeitos. A inteligência policial havia indicado que os três estavam em alerta nos últimos dias, depois do STF homologar a delação premiada do ex-PM Ronnie Lessa. Preso desde 2019 acusado de ser um dos executores do assassinato de Marielle e Anderson, Lessa apontou quem eram os mandantes, assim como a motivação do crime, ao aceitar o acordo de colaboração com a Polícia Federal. Segundo o delator, os mandantes do crime fazem parte de um grupo político poderoso no Rio de Janeiro interessado em diversos âmbitos do estado carioca. À PF, Lessa detalhou encontros desse grupo e indícios de motivações. Esposa de Ronnie Lessa é presa por tráfico internacional de armas; ENTENDA Caso Marielle: mãe e irmã da vereadora se pronunciam sobre prisões Ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle, Anielle Franco declarou, em publicação no X (antigo Twitter) que “hoje é mais um grande passo para conseguirmos as respostas que tanto nos perguntamos”. “Agradeço o empenho da PF, do governo federal, do MP federal e estadual e do ministro Alexandre de Moraes. Estamos mais perto da Justiça”, acrescentou.