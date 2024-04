Mãe de Marielle descarta disputa por território no Rio como motivação para assassinato

A advogada Marinete da Silva, mãe de Marielle Franco, questiona suposta motivação de assassinato da filha Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

A família da vereadora Marielle Franco descartou que o assassinato da vereadora Marielle Franco foi motivada por uma disputa por território na zona oeste do Rio de Janeiro. "Isso não procede", disse a mãe da vereadora, Marinete da Silva, em entrevista à CNN. "Se fosse na Maré, qualquer coisa relacionada a Maré, poderia até chegar a alguma conclusão, mas não existe isso", continuou. "O poder que ela exercia dentro da Câmara Municipal não era de território, era de vida", destacou Marinete. Uma das linhas de investigação da Polícia Federal sobre a motivação do crime é uma disputa por terra na zona oeste do Rio, segundo O Globo. Em delação, o ex-policial Ronnie Lessa, apontado como autor do crime, teria dito que Marielle virou alvo por defender a ocupação de terrenos por pessoas de baixa renda e que o processo fosse acompanhado por órgãos como o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio e o Núcleo de Terra e Habitação, da Defensoria Pública do Rio.