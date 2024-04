Wagner diz que Bolsonaro deveria ter desarmado acampamentos: "Fundamento nenhum"

Guilherme Sampaio (PT) e Capitão Wagner (União Brasil), pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza, em participação no programa Debates O POVO Crédito: JÚLIO CAESAR

O pré-candidato do União Brasil em Fortaleza, Capitão Wagner, criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por não ter atuado para desarmar acampamentos bolsonaristas montados em frentes a quarteis. À Rádio O POVO CBN, nesta sexta-feira, 22, ele apontou que, enquanto candidato derrotado, reconheceu derrotas e nunca questionou as urnas eletrônicas. A resposta aconteceu ao ser questionado sobre a figura de Bolsonaro estar envolvida em suspeitas de golpe de Estado. “Eu sou um democrata. Quem me conhece, viu o posicionamento que tive nas eleições que eu perdi. Tenho até um relato do presidente do Tribunal de Justiça quando eu perdi para o Roberto Cláudio (PDT, ex-prefeito de Fortaleza). Eu fiz um ofício ao TRE elogiando o trabalho do TRE, eu sou um democrata, nunca questionei urna eletrônica”, afirmou. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em réplica, o deputado estadual e presidente do PT de Fortaleza, Guilherme Sampaio, questionou se Wagner achava que Bolsonaro deveria ter feito o mesmo no dia seguinte à derrota presidencial. Os dois participavam do programa Debates do POVO. Wagner, então, disse defender que Bolsonaro tivesse atuado para desmontar os acampamentos. Instalados em frente aos quarteis, os grupos questionavam as urnas, questionavam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pediam intervenção.

“Eu defendo que seja democrata, eu concordo, inclusive, que ele deveria ter chamado aquele pessoal que estava em porta de quartel e sair da porta do quartel, até porque aquilo ali não tinha fundamento nenhum”, disse. Confira o diálogo completo Guilherme Sampaio: Afinal, o Bolsonaro tentou dar um golpe? Isso deve ou não deve ser condenado?

Capitão Wagner: Eu sou um democrata. Quem me conhece viu o posicionamento que tive nas eleições que eu perdi. Tenho até um relato do presidente do Tribunal de Justiça quando eu perdi para o Roberto Cláudio (PDT, ex-prefeito de Fortaleza). Eu fiz um ofício ao TRE elogiando o trabalho do TRE, eu sou um democrata, nunca questionei urna eletrônica Guilherme Sampaio: Você acha que o Bolsonaro deveria ter feito isso no dia seguinte? Capitão Wagner: Isso é um problema do Bolsonaro. Guilherme Sampaio: Você defende que ele deveria ter feito isso no dia seguinte a isso que você fez? Capitão Wagner: Eu defendo que seja democrata, eu concordo inclusive que ele deveria ter chamado aquele pessoal que estava em porta de quartel e sair da porta de quartel, até porque aquilo ali não tinha fundamento nenhum, mas vamos voltar para nosso debate de Fortaleza.

Sobre a vinda de Bolsonaro ao Ceará, em ação no dia 11 de abril, Wagner refletiu que o momento será um "evento do PL" e apontou que se trata de uma estratégia para turbinar a campanha de André Fernandes (PL).