Guimarães diz que PT terá candidaturas em mais de 10 capitais: "Mas emblema mesmo é Fortaleza"

Um dos principais estrategistas do PT no Brasil, Guimarães afirma que eleição em Fortaleza é "emblema" para o PT Crédito: Divulgação/Ricardo Stuckert

Um dos principais articuladores PT a nível nacional e estadual, o deputado federal José Guimarães (PT) afirmou ao O POVO que o Partido dos Trabalhadores deve apresentar candidaturas às prefeituras de aproximadamente 12 capitais, entre as quais Fortaleza. O líder do governo Lula na Câmara dos Deputados afirma que a capital cearense é a prioridade nacional da legenda lulista. Nas palavras do petista, dentre todos os centros do País, "o emblema mesmo é Fortaleza por conta de tudo que ocorreu aqui". Guimarães se refere ao ano eleitoral de 2022, que marcou o rompimento da aliança entre PDT e PT no Ceará. Inviabilizada a união naquele ano, as agremiações apresentaram cada qual uma candidatura, com o triunfo em primeiro turno de Elmano de Freitas (PT), atual governador, sobre o Capitão Wagner (União Brasil) e Roberto Cláudio (PDT), candidato defendido por Ciro Gomes e antipatizado por petistas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A relação do ex-governador, ex-ministro de Itamar Franco e de Lula com o irmão, o senador Cid Gomes (PSB), hoje é inexistente em consequência da posição de neutralidade de Cid na disputa ao Governo do Ceará. Cid defendia Izolda Cela (hoje no PSB, antes no PDT), à época governadora, como representante do grupo naquela disputa. Era esta, também, a posição do PT. Ele então recolheu-se na Serra da Meruoca enquanto Ciro e Roberto Cláudio correram em busca de votos. Atualmente, Cid está no PSB, que poderá estar ao lado do PT em Fortaleza contra o prefeito José Sarto (PDT), de quem Ciro é apoiador e aliado histórico. Há também chances de o partido lançar candidatura própria.