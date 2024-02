Elmano deixa hospital após dias internado com pneumonia

O governador cancelou agendas e esteve ausente inclusive do mega evento de filiação do PSB no último domingo, 4. Ele seguirá o tratamento em casa

E acrescentou: "Em breve estarei 100%, já retornando a atividade normal e nossos eventos públicos, que me dão tanta alegria e ainda mais disposição para enfrentar os desafios. Agradeço imensamente todas as manifestações de apoio e carinho que recebi esses dias".

Em 15 de janeiro, Elmano informou que estava com pneumonia. O petista cumpria agenda de entrega de viaturas do Corpo de Bombeiros pela manhã, quando teve uma indisposição. Ele disse, na época, estar bem e sendo medicado, mas reforçou que ficaria em repouso por recomendação médica e desmarcou outras agendas previstas para os dias seguintes.



No entanto, o governador participou de agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Ceará quando foi inaugurado a pedra fundamental do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). No dia 19 de janeiro, quando a visita aconteceu, Lula, inclusive, indicou que o governador deveria descansar.



"Avisar para o nosso governador que ele precisa voltar para casa e deitar, que ele está com pneumonia. Ele não pode ficar se expondo com muita facilidade aqui", orientou o presidente. Dez dias depois, o governador voltou a se sentir indisposto.

A vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), representou o governador na instalação da segunda sessão legislativa da 31ª Legislatura (2023-2026), para o retorno às atividades da Assembleia Legislativa.