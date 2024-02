Opositores repercutem fala de Bolsonaro minimizando "minuta do golpe" e pedindo anistia

Bolsonaro ao lado da esposa e ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que teve papel de destaque em ato na Avenida Paulista Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

Opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) repercutiram declarações do ex-presente em ato neste domingo, 25, na avenida Paulista, em São Paulo (SP). Em especial, trecho em que Bolsonaro cita perseguição, nega tentativa de golpe de estado e explica questões relacionadas a uma minuta golpista encontrada durante operação da Polícia Federal (PF). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No ato, Bolsonaro negou a ocorrência de planos para dar um golpe de Estado na esteira da derrota no processo eleitoral de 2022. Sobre a minuta, ele justificou alegando que o documento obtido pelas investigações não representaria prática anticonstitucional.

