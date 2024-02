'Quem pede anistia já sabe que será condenado', diz Paulo Teixeira sobre fala de Bolsonaro

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse neste domingo (25) que "quem pede anistia é que já sabe que será condenado". A postagem do ministro no X (antigo Twitter) refere-se a declarações feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em manifestação mais cedo na Avenida Paulista em São Paulo. Durante o ato, Bolsonaro pediu aos deputados e senadores um projeto para anistiar os presos dos atos de 8 de janeiro de 2023, e disse que as penas que estão sendo aplicadas fogem da razoabilidade. "Anistia para os pobres coitados que estão presos em Brasília", disse.

Teixeira também afirmou, no X, que a manifestação deste domingo estava com "cara de velório". "Abençoado por um pastor, com muitos candidatos a herdeiros do patrimônio do 'de cujus'."

Além de Bolsonaro, discursaram no ato o pastor Silas Malafaia, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o senador Magno Malta (PL-ES) e os deputados Gustavo Gayer (PL-GO) e Nikolas Ferreira (PL-MG).