Ato de Bolsonaro na Av. Paulista: veja quem foi e quem "faltou"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reuniu milhares de apoiadores em ato na Avenida Paulista neste domingo, 25. A manifestação ocorreu em meio a investigações da Polícia Federal (PF) sobre suposta trama golpista contra a República.

Para tentar mostrar força em operações em curso, Bolsonaro também contou com a presença de parlamentares aliados. Os governadores, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; Jorginho de Mello (PL), de Santa Catarina; e Ronaldo Caiado (PL) de Goiânia, estiveram presentes.

Por também ser alvo de investigações e não poder se comunicar com Bolsonaro, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, participou do evento de forma rápida e antes da chegada do ex-presidente ao local.