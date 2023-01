Veja quem participou ou incentivou os atos antidemocráticos em Brasília

Os ataques de extremistas ao Palácio do Planalto, ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso Nacional tiveram apoio e a presença de políticos, militares e autoridades administrativas. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, já são cerca de 1.500 bolsonaristas detidos.

Veja alguns dos golpistas que foram identificados apoiando ou participando dos atos de terrorismo:

Joelson Sebastião Freitas

O guarda municipal Joelson Sebastião Freitas participou do ato antidemocrático que ocorreu em Brasília neste domingo, 8. Joelson é agente em Foz do Iguaçu (PR) e se candidatou a deputado federal no ano passado pelo Partido Republicano da Ordem Social (Pros) como Joelson Bolsoavista. O bolsonarista gravou um vídeo durante a invasão do Planalto em que dizia: "Olha aqui o povo subindo e descendo a rampa do Palácio do Planalto, onde ladrão nenhum deveria por os pés".

"O Congresso nós também já tomamos, é nosso! O STF também. Deus abençoe o Brasil", acrescentou Joelson.

Erlon Paiotta Ferrite

Chefe do serviço de ambulâncias de Penápolis (SP), Erlon Paiotta Ferrite foi nomeado ao cargo pelo prefeito da Penápolis, Carlos Henrique Rossi Catalini, em 2021. Ferrite estava presente durante a invasão à Praça dos Três Poderes e gravou em vídeo a marcha dos golpistas. "O Brasil é nosso", disse ele, enquanto se encaminhava em direção aos palácios. "Vamos para o Supremo meter fogo naquela desgraça."

Vilmar José Fortuna

O capitão reformado da Marinha, Vilmar José Fortuna, posou para uma foto em frente ao Congresso Nacional invadido por vândalos. Vilmar já trabalhou como assessor no Ministério da Defesa de 2013 até o fim do governo Bolsonaro. Após a publicação desta nota, o Ministério da Defesa informou que Vilmar José Fortuna não é mais assessor da pasta.

Silvério Santos

Silverio Santos é policial militar de Goiás e compareceu ao ato terrorista. Santos publicou uma imagem sua na redes sociais com a legenda: "Venha você também para Brasília fazer a sua parte, não seja omisso e covarde".

José Ruy

José Ruy (Agir) é vereador de Inhumas (GO) e apareceu em uma gravação, acenando para a câmera durante a invasão.

Leonardo Rodrigues de Jesus

Leonardo Rodrigues de Jesus, mais conhecido como Léo Índio, é sobrinho de Bolsonaro e foi assessor da liderança do PL no Senado até junho passado. No Instagram, ele postou imagens no prédio do Congresso Nacional durante a invasão e escreveu: "Focarão no vandalismo certamente. Mas sabemos a verdade. Olhos vermelhos = gás lacrimogêneo".

André Fernandes

O deputado federal eleito, André Fernandes (PL-CE), convocou, na última sexta-feira, 6, bolsonaristas para "ato contra o governo Lula". Porém, não há provas de que o parlamentar compareceu à invasão. "Neste final de semana acontecerá, na Praça dos Três Poderes, o primeiro ato contra o governo Lula. Estaremos Lá", disse ele no Twitter.

O parlamentar, no entanto, afirma que não "chamou ninguém" e que não sabia que teria "quebra quebra".

"Até o momento era um ato legítimo, não chamei ninguém, não convidei ninguém[...] não estava em Brasília, não participei, não convoquei ninguém, não sabia que ia ter quebra quebra, nem vandalismo", disse pelas redes sociais.

Sargento Rodrigues

O deputado estadual Sargento Rodrigues, do PL de Minas Gerais, publicou, em seu Instagram, um vídeo de um manifestante gritando camuflado: "O Brasil é nosso. Tudo invadido aqui, ó, é nosso o Brasil". O parlamentar não aparece em nenhuma imagem ou vídeo durante a invasão, mesmo com a publicação em seu Instagram, então não se sabe se ele participou das invasões.

Antônio Clésio Ferreira

Candidato a prefeito de Ouro Preto em 2020, Antônio Clésio Ferreira foi chefe do Departamento de Engenharia de Controle e Automação, é professor aposentado da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop). Fotos e vídeos de Clésio foram divulgadas no WhatsApp em que ele convoca a presença de manifestantes nos atos terroristas em Brasília.

Wallace França

Wallace França é policial do Senado Federal, ex-delegado de polícia de Mato Grosso do Sul e ex-agente penitenciário federal. Durante a invasão ao Congresso Nacional, Wallace tirou fotos com golpistas durante a invasão ao Congresso. Uma de suas fotos com extremistas viralizou nas redes sociais. Uniformizado, o servidor sorri no registro, ao lado de uma manifestante extremista, enquanto o prédio era depredado pelos vândalos.

Jesiel Carrara

Membro do Conselho Tutelar de Maringá (PR), o servidor público Jesiel Carrara aparece em foto durante marcha à Praça dos Três Poderes escoltada pela Polícia Militar.



