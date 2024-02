Manifestação no dia 25 será o primeiro ato convocado por Bolsonaro depois do 8 de Janeiro

No vídeo, Bolsonaro argumenta que o ato será "pacífico" e pede que seus apoiadores evitem levar faixas "contra quem quer que seja". Em atos anteriores convocados pelo ex-presidente, era comum a exibição de faixas pedindo intervenção federal e atacando ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Entre 2019 e 2022, a convocação de atos pró-governo não foi interrompida nem mesmo durante a pandemia de covid-19, quando vigoravam medidas para restringir a circulação de pessoas em locais públicos para evitar a contaminação pelo coronavírus. Foi o caso de um protesto em Brasília em abril de 2020. Na ocasião, o então chefe do Executivo marcou presença em ato no qual manifestantes empunhavam faixas e cartazes com motes antidemocráticos.

A primeira manifestação em nível nacional da base de Bolsonaro foi em maio de 2019, quando a principal pauta das passeatas já foi o relacionamento do então mandatário com os Poderes Judiciário e Legislativo.

Em outubro do ano passado, em marcha contra o aborto em Belo Horizonte (MG), o próprio Bolsonaro afirmou que as participações seriam naturalmente menores depois das consequências do 8 de Janeiro. "Creio que a diminuição do número de pessoas vai pelo temor do que aconteceu no 8 de Janeiro. Agora, lá eram brasileiros patriotas que foram se manifestar, entraram em uma arapuca, numa armadilha patrocinada pela esquerda. E, hoje, muitos irmãos nossos estão sendo condenados por esses atos. Reprovo, sim, a dilapidação de patrimônio público, mas não justifica a pena", afirmou.

Durante os quatro anos de mandato, Bolsonaro endossou atos de apoio à gestão dele. Após o 8 de Janeiro, as manifestações em favor do ex-presidente escassearam. No ano passado, nos feriados de 7 de Setembro (Independência), 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida) e 15 de novembro (Proclamação da República) apoiadores do ex-presidente se mobilizaram. A adesão, porém, foi menor do que nos anos anteriores.

Durante a gestão Bolsonaro, a data preferida para a convocação de atos pró-governo foi 7 de Setembro, quando é celebrada a Independência do País. O protesto mais crítico nesta data foi o de 2021, quando Bolsonaro conclamou, de um carro alegórico na Avenida Paulista, que "não mais cumpriria" medidas judiciais do ministro do STF Alexandre de Moraes. A declaração provocou represália entre autoridades, sobretudo do próprio Supremo, e forçou o então presidente a recuar no discurso contra a Corte.

O episódio levou à abertura de um inquérito no Supremo para localizar os financiadores da manifestação. Foi uma das primeiras investigações da PF a ter como alvos aliados do ex-presidente. O material coletado com essa apuração deu origem a outro inquérito, o das milícias digitais, que tramita até hoje.

Em 26 de maio de 2019, bolsonaristas foram às ruas para criticar os Poderes Legislativo e Judiciário. Quanto aos parlamentares, queixava-se a respeito do Centrão, o grupo de característica fisiológica do Congresso. Já o Judiciário era alvo do pedido de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar magistrados, a "CPI da Lava Toga". Além disso, o ato pedia pela aprovação do pacote anticrime, iniciativa do então ministro da Justiça e hoje senador Sérgio Moro (União Brasil-PR).

Os atos não contaram com as adesões do Movimento Brasil Livre (MBL) e do Vem Pra Rua, que haviam mobilizado apoio ao candidato do PSL na eleição de 2018. "Quando vão entender que demonizar o Congresso é péssimo pra aprovação da Previdência, principal pauta do governo?", criticou Kim Kataguiri (União Brasil-SP), líder do MBL.

Abril de 2020

No ano seguinte, Bolsonaro endossou enfaticamente protestos com motes antidemocráticos. Em frente ao QG do Exército em Brasília, o então presidente pediu pelo "fim da patifaria" diante de apoiadores que conclamavam por uma intervenção militar.

O STF reagiu com a abertura de um inquérito para investigar quem financiou o ato. Jair Bolsonaro não era um dos investigados, mas foi por meio desta apuração que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra aliados do presidente, como proprietários de blogs da rede de apoio ao chefe do Executivo.

Além disso, no inquérito dos atos antidemocráticos foi investigado o chamado "gabinete de ódio", um núcleo formado por assessores do Palácio do Planalto para disseminar desinformação nas redes sociais e destruir a reputação de opositores políticos de Bolsonaro, revelado pelo Estadão. O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) esteve na mira do inquérito como um dos principais articuladores do núcleo.

O inquérito dos atos antidemocráticos foi arquivado em julho de 2021, mas o material coletado auxiliou a abertura de uma nova investigação que perdura até hoje, destinada a apurar a atuação das "milícias digitais".

7 de Setembro

Durante o mandato de Jair Bolsonaro, os quatro feriados de Independência, em 7 de Setembro, registraram protestos de cunho político. Pelo ato de 2022, o presidente e o então vice na chapa Walter Braga Netto acabaram condenados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação por terem utilizado a solenidade para fins eleitorais.

Em discurso a apoiadores no Dia da Independência em 2021, na mesma Avenida Paulista em que convoca a passeata para o próximo dia 25, Bolsonaro chamou Alexandre de Moraes de "canalha" e afirmou que "não mais cumpriria" decisões do ministro do STF.

"Não podemos admitir que uma pessoa, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse indivíduos que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda para arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha", afirmou o presidente. "Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá", disse Bolsonaro.

O episódio levou a uma reação imediata do Supremo. O ministro Luiz Fux, então presidente do STF, abriu a sessão do dia seguinte com a leitura de uma nota de repúdio ao discurso do chefe do Executivo. Jair Bolsonaro teve a ajuda do ex-presidente Michel Temer (MDB) para a redação de uma réplica e, em 9 de setembro, foi divulgada a "Declaração à Nação", documento em que recuava nas investidas contra o Judiciário.