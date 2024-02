Saiba como políticos cearenses estão reagindo à crise Lula-Israel

No Ceará, base governista e oposição repercutem fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que comparou a ação militar de Israel na Faixa de Gaza com o Holocausto. Entre o grupo de 91 deputados federais que assinaram pedido de impeachment do chefe do Executivo Brasileiro, três parlamentares cearenses estão entre os signatários.

O deputado federal Dr. Jaziel (PL) afirmou que a situação configura “crime de responsabilidade" e defendeu a destituição do chefe do Executivo brasileiro. "Lula cometeu crime de responsabilidade ao comparar as ações defensivas de Israel ao nazismo, portanto, não deve permanecer na presidência da República. Impeachment já!", escreveu em seu perfil no Instagram.