Atriz de Hollywood defende Lula após petista comparar ação de Israel ao Holocausto

Susan Sarandon, atriz de Hollywood, saiu em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após ele comparar as mortes na Faixa de Gaza ao Holocausto. A artista compartilhou publicação da marca Wear The Peace defendendo as falas do chefe do Executivo brasileiro.

Vencedora do Oscar de 1995, a atriz americana já foi indicada cinco vezes à premiação. Sarandon é uma das vozes mais críticas às políticas de Israel. Já a declaração de Lula aconteceu durante entrevista coletiva na capital da Etiópia, Adis Abeba, em sua primeira agenda internacional de 2024.