O POVO News: Lula compara ações de Israel com Holocausto e gera crise diplomática

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 19. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição repercute a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que comparou os conflitos e o desastre humanitário na Faixa Gaza com o Holocausto. O discurso repercutiu mal entre nomes israelenses e entre opositores do presidente no Brasil.

O discurso de Lula comparando a contraofensiva de Israel ao Holocoausto fez com que a Câmara dos Deputados reunisse a maior quantidade de assinaturas para um pedido de impeachment, na atual legislatura. Até o momento, 91 parlamentares assinaram o pedido de afastamento.



A edição traz informações atualizadas sobre o sexto dia de buscas aos dois foragidos do presídio federal de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. As forças de segurança fizeram um cerco na zona rural de Baraúna, município vizinho à penitenciária que faz divisa com o estado do Ceará.

O programa aborda ainda a convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que deve depor na Polícia Federal (PF) sobre as investigações que apuram articulações para um golpe de Estado.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, Thiago Ávila, ativista internacionalista e comunicador, além de Uriã Fancelli, analista de política internacional e Fabio Rosenfeld, presidente Likud Brasil.

