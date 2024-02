91 deputados assinam pedido de impeachment contra Lula por crítica a Israel; 3 são cearenses

Vinte deputados da base do governo apoiam pedido de impeachment após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparar as mortes na Faixa de Gaza ao Holocausto. Ao todo, 91 parlamentares da Câmara Federal sustentam a tese, sendo três do Ceará. São eles: Dayany Bittencourt (União Brasil), André Fernandes (PL) e Dr. Jaziel (PL).



De acordo com o Uol, os deputados consideram a declaração como crime de responsabilidade. Para o grupo, a fala foi "ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade".

Na base governista, dois são do PSD, três do Republicanos, cinco do PP e 10 do União Brasil. As informações tem como base lista enviada pela assessoria de comunicação da deputada federal Carla Zambelli (PL). Confira: