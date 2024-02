Brasil e Israel imersos em crise diplomática após comentários de Lula sobre Gaza

O ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, classificou as declarações de Lula como "vergonhosas" e declarou o petista "persona non grata" em seu país, durante uma visita ao Museu do Holocausto, em Jerusalém, onde o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, foi convocado.

O chanceler está no Rio para preparar a reunião de ministros das Relações Exteriores do G20 nas próximas quarta e quinta-feira.

"Diante da gravidade as declarações desta manhã do governo de Israel, o ministro Mauro Vieira (...) convocou o embaixador israelense, Daniel Zonshine, para que compareça" ao Palácio do Itamaraty, no Rio, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

As declarações de Lula, um importante representante dos países do sul global e que ocupa a presidência rotativa do G20, são as mais contundentes emitidas até agora sobre o conflito.

Em um comunicado, o Hamas comemorou os comentários do presidente brasileiro e disse que eram "uma descrição exata do que seu povo sofre" em Gaza.

A primeira-dama brasileira, Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, indicou em uma mensagem nas redes sociais que Lula "tem defendido a paz e principalmente o direito à vida de mulheres e crianças, que são a maioria das vítimas" do conflito. E esclareceu que as declarações do presidente se referiam ao "governo genocida e não ao povo judeu".

A oposição ao governo refutaram os comentários do presidente, que causaram indignação em muitos da poderosa comunidade evangélica, fervorosamente pró-Israel.

"Lula não apenas demonstrou desconhecimento da história, mas principalmente expôs para todo o mundo o ódio em seu coração contra o Estado de Israel", escreveu no X, antigo Twitter, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No domingo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que Lula havia cruzado "uma linha vermelha".

"Ao comparar o Holocausto com a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas, uma organização terrorista genocida, o presidente [Lula] da Silva desonra a memória dos seis milhões de judeus assassinados pelos nazistas e demoniza o Estado judeu como o mais virulento dos antissemitas. Deveria sentir vergonha", acrescentou.

A Alemanha nazista exterminou sistematicamente seis milhões de judeus durante o Holocausto, aproximadamente um terço da população judaica mundial.

O presidente do comitê diretor do Museu do Holocausto, Dani Dayan, também apontou que as declarações de Lula demonstravam "um claro antissemitismo" e classificou sua comparação com o Holocausto de "inaceitável".

